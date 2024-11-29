Париж, 29 ноября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. По французскому телевидению 29 ноября показали кадры собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), отреставрированного после масштабного пожара. Его официальное открытие назначено на 7 декабря.

Louise Delmotte/AP/TASS

Сообщается, что первыми посетителями собора после завершения восстановительных работ стали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит.

В администрации главы государства отметили, что на реконструкцию было собрано более 840 млн евро. Оставшиеся от этой суммы деньги будут использованы для дальнейших инвестиций в здание.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2019 года в Нотр-Дам де Пари случился пожар, он продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. Работы по восстановлению оценили примерно в 1 млрд евро.

В декабре 2023 года на шпиль собора вернули металлического петуха, внутри которого хранятся христианские святыни. В мае 2024 года на крыше собора установили металлический крест высотой 12 м, отреставрированного нормандскими мастерами.

В сентябре стало известно, что Эммануэль Макрон настоял на разработке современных витражей для собора — несмотря на то, что Национальный комитет по наследству и архитектуре вынес в июле отрицательное заключение по этому вопросу. Предложение о замене части витражей на современные вызвало резкую критику во Франции, однако президент остался непреклонен.