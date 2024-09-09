Париж, 9 сентября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял на разработке современных витражей для собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) несмотря на то, что Национальный комитет по наследству и архитектуре вынес в июле отрицательное заключение по этому вопросу, сообщил телеканал Cnews.

(сс) Ian Langsdon

В материале отмечается, что речь идёт о витражах, которые не пострадали во время пожара 2019 года и формально являются охраняемыми объектами культурного наследия. Предложение о замене части витражей на современные вызвало резкую критику во Франции. Так, в июле Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре запретила установку современных витражей. Согласно экспертам, их замена противоречила бы Международной хартии по сохранению и восстановлению исторических памятников или Венецианской хартии, принятой во Франции в 1965 году.

По данным телеканала, проекты в рамках конкурса, объявленного ещё в декабре 2023 года, будут представлены в ноябре, а победителя, которого будут выбирать президент страны и архиепископ Парижа, объявят 8 декабря на церемонии открытия собора.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2019 года в Париже произошёл пожар в соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари, он продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы, оригинальная кровля XII века. Работы по восстановлению оценили примерно в 1 млрд евро.