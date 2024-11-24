Москва, 24 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и цехам производства беспилотников, сообщила 24 ноября пресс-служба Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 141 районе, сказано в сообщении.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — отметила пресс-служба.

Также 24 ноября пресс-служба ведомства сообщила о нанесении поражения формированиям штурмового батальона «Шквал» ВСУ. Совокупные потери противника в зоне проведения СВО за сутки составили до 1545 человек. Средства ПВО РФ сбили 44 беспилотника ВСУ самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 23 ноября, пресс-служба Минобороны проинформировала, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил военный аэродром в Днепропетровске. Был уничтожен самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

22 ноября пресс-служба военного ведомства сообщала, что российские войска за неделю нанесли 30 ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».