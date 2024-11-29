* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 29 ноября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В деле экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) фигурирует незаконное вооружённое формирование. Об этом 29 ноября сообщило «РИА Новости».

Администрация городского округа Кизилюрт Магомед Магомедов

«Согласно документам, речь идёт о «гимринской» бандгруппе», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Магомедова обвинили в убийстве, совершённом на территории республики в 2006 году. Предварительное следствие по уголовному делу возобновляли несколько раз. В последний раз оно было возобновлено в декабре 2023 года. Тогда же дело передали в Главное следственное управление СК РФ.

В октябре прошлого года года экс-министр спорта Дагестана был задержан из-за подозрения в присвоении (или растрате) средств в особо крупном размере в период с 2012 по 2021 год. В связи с этим суд арестовал его и заключил под стражу. В конце октября его внесли в перечень террористов и экстремистов.

В мае 2021 года Магомедов стал главой Кизилюрта, после того как занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год он был министром физической культуры и спорта Дагестана.