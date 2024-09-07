Махачкала, 7 сентября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Экс-министра спорта Дагестана, бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова обвинили в убийстве, совершённом на территории республики в 2006 году. Информация об этом содержится в материалах уголовного дела.

Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

«Настоящее уголовное дело возбуждено 03.08.2006 в Кизилюртовской межрайонной прокуратуре по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом и группой лиц») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия)», — цитирует выдержку из документа ТАСС.

Предварительное следствие по уголовному делу возобновляли несколько раз. В последний раз оно было возобновлено в декабре 2023 года. Тогда же дело передали в Главное следственное управление СК РФ.

Бывшему министру спорта республики также предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Фигурантом по делу проходит экс-начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва минспорта Дагестана Халитбег Махачев, обвиняемый в растрате.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года экс-министр спорта Дагестана был задержан из-за подозрения в присвоении (или растрате) средств в особо крупном размере в период с 2012 по 2021 год. В связи с этим суд арестовал его и заключил под стражу.

В мае 2021 года Магомедов стал главой Кизилюрта, после того как занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год он был министром физической культуры и спорта Дагестана.