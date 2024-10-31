Москва, 31 октября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов внесён в перечень террористов и экстремистов в России. Информация об этом 31 октября появилась на сайте Росфинмониторинга.

Официальный сайт городского округа «город Кизилюрт22»

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Магомедов Магомед Юсупович, 19.04.1956 г. р. , с. Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — указано в перечне.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Магомедова обвинили в убийстве, совершённом на территории республики в 2006 году. Предварительное следствие по уголовному делу возобновляли несколько раз. В последний раз оно было возобновлено в декабре 2023 года. Тогда же дело передали в Главное следственное управление СК РФ.

В октябре прошлого года года экс-министр спорта Дагестана был задержан из-за подозрения в присвоении (или растрате) средств в особо крупном размере в период с 2012 по 2021 год. В связи с этим суд арестовал его и заключил под стражу.

В мае 2021 года Магомедов стал главой Кизилюрта, после того как занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год он был министром физической культуры и спорта Дагестана.