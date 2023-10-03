Махачкала, 3 октября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В Дагестане задержали главу города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом 3 октября со ссылкой на источник сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум

Задержание сотрудники правоохранительных органов провели вечером 2 октября в посёлке Бавтугай, где проживает глава городской администрации.

Собеседник издания добавил, что с утра 3 октября в мэрию города никого не впускают. Сотрудники силовых структур работают внутри здания, проводят следственные действия.

По данным ряда СМИ, задержание политика может быть связано с его работой на посту министра спорта республики.

Официального подтверждения информации о задержании мэра Кизилюрта пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, Магомеда Магомедова назначили на должность исполняющего обязанности мэра Кизилюрта в начале апреля 2021 года. Ранее он занимал должность министра по физической культуре и спорту республики.

Главой минспорта Магомедова назначили в сентябре 2012 года. Этот пост он покинул в марте 2021 года по собственному желанию.

В конце апреля 2021 года в ходе внеочередной сессии Собрания депутатов Кизилюрта Магомедова единогласно избрали мэром города.