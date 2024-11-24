Иваново, 24 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд города Иваново арестовал технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова в рамках уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Об этом свидетельствуют материалы расследования.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что Морохов причинил ущерб «Калашникову» на более чем 32 млн рублей.

Обвиняемый останется под арестом до 12 января 2025 года включительно. Решение о заключении под стражу уже обжаловано адвокатами Морохова в апелляционной инстанции.

Из материалов дела следует, что он стал первым фигурантом указанного уголовного дела. Морохову грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Это уже не первое расследование, которое касается поставок бракованных деталей для нужд военно-промышленного комплекса. ИА Регнум сообщало, что в августе Следственный комитет РФ проинформировал о возбуждении уголовного дела после поставок некачественных запчастей для военно-транспортных самолётов в рамках Гособоронзаказа. Его возбудили по ст. 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»).

В Министерстве обороны РФ подсчитали ущерб из-за контрафактных подшипников для военно-транспортных самолётов. Размер убытков составил 130 млн рублей. Факт установки некачественных подшипников выявился в процессе эксплуатации Ил-76. В 2022–2023 годах из-за бракованных деталей было временно выведено из строя пять таких самолётов.

В апреле стало известно об аресте главы компании ООО «ГК «Пикет» Андрея Есипова. Организация фигурирует в деле о поставках для Минобороны РФ некачественных бронежилетов. По информации следствия, компания получила от ведомства 2 млрд рублей. Согласно версии правоохранительных органов, фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств. Андрея Есипова и других руководителей «Пикета» Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).