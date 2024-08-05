Москва, 5 августа, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело после поставок некачественных деталей для военно-транспортных самолётов в рамках Гособоронзаказа, сообщили 5 августа в правоохранительных органах.

MOD Russia/Global Look Press

Дело возбудили по ст. 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Причиной стали поставки некачественных подшипников для военно-транспортных воздушных судов, передаёт «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, ущерб из-за контрафактных подшипников для военно-транспортных самолётов, предварительно, составил 130 млн рублей. Факт установки на военно-транспортные самолёты некачественных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации Ил-76. Из-за контрафактных поставок было временно выведено в 2022–2023 годах из строя пять самолётов. Уголовное дело по этому факту было возбуждено в июле 2024 года.

Ранее, 1 августа, следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками через подконтрольные им организации приобрели «армейские несессеры» у компаний-производителей. Цена была завышена на более чем 400 млн рублей.

В Москве суд принял решение об аресте имущества фигурантов дела «Военторга», подозреваемых в крупных хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

Кроме того, «Военторг» упоминается в деле бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова как «прослойка» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом». По данным следствия, сам Булгаков покровительствовал руководству предприятия — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей.