Москва, 5 августа, 2024, 08:07 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ подсчитали ущерб из-за контрафактных подшипников для военно-транспортных самолётов. Размер убытков составил 130 млн рублей. Подробности удалось узнать «Известиям» в силовых структурах.

Vitaly V. Kuzmin Самолёт Ил-76МД-90А

Факт установки на военно-транспортные самолёты некачественных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации Ил-76. Из-за контрафактных поставок было временно выведено в 2022–2023 годах из строя пять самолётов. Уголовное дело по этому факту было возбуждено в июле 2024 года.

По информации газеты, следствие в качестве подозреваемых рассматривает менеджеров Балашихинского литейно-механического завода.

При этом ранее в отношении руководства предприятия уже возбуждалось минимум одно дело.

Также установлен факт, что к поставкам подшипников и запчастей в рамках гособоронзаказа привлекалось предприятие, которое на данный момент полностью принадлежит офшору на Кипре. Представители завода считают, что являются пострадавшей стороной.

«Министерству обороны из-за некачественных запчастей нанесён ущерб в 130 млн рублей. Поставка стала возможной благодаря подлогу документов», — пояснил источник, близкий к следствию.

Как сообщало ИА Регнум, следователи Следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками, находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и в ряде других российских регионов, вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны.

Подозреваемые через подконтрольные им организации приобрели продукцию у компаний-производителей, бенефициаром которых выступал 41-летний предприниматель из Республики Северная Осетия — Алания. Сообщники, по словам Волк, обеспечили заключение госконтрактов на поставку «армейских несессеров» на сумму примерно 625 млн рублей. Цена была завышена на более чем 400 млн.

В результате преступных действий Минобороны и бюджету РФ был причинён ущерб в особо крупном размере.

В Москве суд принял решение об аресте имущества фигурантов дела «Военторга», подозреваемых в крупных хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.