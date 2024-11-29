Москва, 29 ноября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Группа украинских десантников сдала свой ДОТ (долговременную огневую точку) у населённого пункта Копанки в Харьковской области. Об этом сообщило «РИА Новости» с публикацией видео.

Павел Лисицын/РИА Новости

Один за другим четыре десантника ВСУ выскочили из ДОТа, на ходу скидывая оружие под прицелами бойцов российской армии. Позже выяснилось, что это военные 77-й аэромобильной бригады.

Десантников пленили штурмовики из 1-й танковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 26 ноября освободили Копанки в Харьковской области. Было отражено пять атак противника.

22 ноября ВС России освободили населённый пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. В тот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска ускорили продвижение в зоне проведения специальной военной операции.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил в своём традиционном обращении с предупреждением о том, что украинцам нужно в ближайшие дни ожидать больше угроз со стороны России.