Киев, 29 ноября, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины могут стать «последней каплей» и заставить украинцев потребовать от киевских властей переговоров о мире с Москвой. Об этом 28 ноября сообщает украинский телеканал «Общественное».

ИА Регнум Генератор, Украина, энергетика

Как пояснил политолог Пётр Олещук, ситуация с отключением электроэнергии на Украине накладывается на негативные настроения в обществе в преддверии сложной зимы, и в итоге украинцы могут начать массово призывать власти к переговорам с Россией.

Отмечается, что ситуация в энергетике на Украине значительно ухудшилась в результате массированного обстрела 17 ноября. В этот день четыре подстанции «Энергоатома» и Кременчугская ГЭС получили повреждения. А в ночь на 26 ноября серьёзно пострадала при ударе энергетическая инфраструктура в Тернопольской области.

По оценкам украинских экспертов, обеспеченность страны электроэнергией зависит от сочетания четырёх ключевых факторов: новых российских ударов, износа инфраструктуры, температуры предстоящей зимой и экстремальных погодных явлений. При этом предсказать развитие ситуации не представляется возможным, даже принимая во внимание все эти факторы.

«Уже завтра, например, может быть новый обстрел — и он способен кардинально поменять всю ситуацию», — пояснила аналитик консалтинговой компании Expro Electricity Дария Орлова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28 ноября компания «Укрэнерго» ввела 16-часовые отключения электроэнергии на всей территории Украины из-за повреждения инфраструктуры.

Российские военные в ночь на 28 ноября нанесли комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поразив 17 целей на контролируемой Киевом территории. Целями стали военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Удар был обозначен как ответ на непрекращающиеся атаки американскими ракетами ATACMS по территории РФ.

15 октября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на территории, которую контролирует киевский режим, уничтожены или повреждены 90% объектов тепловой энергогенерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Он не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.