Киев, 29 ноября, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Посольство Дании в Киеве предупредило своих сограждан, живущих на Украине, о том, что сотрудники военкоматов и полицейские могут применить к ним «грубую силу». Об этом сообщило издание «Страна. ua».

ИА Регнум ТЦК

Дипмиссия уже раздаёт памятки, в которых говорится, что в случае задержания, применения силы, каких-либо других силовых методов, человек должен обратиться в посольство Дании за помощью.

Как сообщало ИА Регнум, в украинском Львове начали массово закрываться рестораны. Владельцы объясняют, что причинами таких решений стали мобилизация, отток беженцев и переселенцев, активная компания военкоматов.

Украинские СМИ не раз писали, что военкомы буквально с улиц, из общественного транспорта и с рабочих мест забирают мужчин.

Мэр Конотопа Артём Семенихин сообщил, что глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь работникам коммунальных предприятий и отдал приказ мобилизовать их в течение двух дней под контролем СБУ.