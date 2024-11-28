Львов, Украина, 29 ноября, 2024, 01:32 — ИА Регнум. В украинском Львове начали массово закрываться рестораны. Владельцы объясняют, что причинами таких решений стали мобилизация, отток беженцев и переселенцев, активная компания военкоматов. Об этом написала украинская версия журнала Forbes.

Наталья Диева Пустой зал ресторана

На данный момент заведения лишились около 70% постоянных посетителей.

Отмечается, что уже 50 ресторанов во Львове готовятся к закрытию, столько же прекратили свою деятельность в 2023 году.

Рестораторы жалуются, что спрос падает с мая этого года, заработки сократились, работники увольняются.

Как передавало ИА Регнум, мэр Конотопа Артём Семенихин сообщил, что глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь работникам коммунальных предприятий и отдал приказ мобилизовать их в течение двух дней под контролем СБУ.

Украинские СМИ не раз писали, что военкомы буквально с улиц, из общественного транспорта и с рабочих мест забирают мужчин.

Администрация президента США Джо Байдена требует от украинских властей увеличить численность армии, набирая больше солдат, тем самым пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Необходимость снизить возраст мобилизации сотрудники действующей администрации США объясняют предельно материальными математическими расчётами. В ВСУ заявляют, что им понадобится ещё 160 тыс. военных для результативного ведения боевых действий, тогда как американская сторона полагает, что истинная цифра на самом деле гораздо выше.