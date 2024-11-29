Москва, 29 ноября, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил мнение о положительном допинг-тесте второй ракетки мира, польки Иги Швёнтек.

Wikigo Евгений Кафельников

Спортсмен задался риторически-ироническим вопросом: почему он не пользовался на протяжении карьеры стероидами, чтобы играть к примеру не 10 матчей в год, а 300.

«То, что сейчас происходит с теннисом, действительно позор», — написал Кафельников в социальной сети X, поставив смайл «палец вниз».

Как сообщало ИА Регнум, Ига Швёнтек сдала положительный тест на допинг 12 августа. В её пробе, которую взяли вне соревнований, обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Швёнтек была временно отстранена от соревнований с 22 сентября по 4 октября. С учётом отбытого срока период её дисквалификации истечёт 4 декабря 2024 года.

14 ноября чешскую теннисистку Николу Бартункову отстранили от соревнований на шесть месяцев за положительные допинг-пробы на триметазидин. ITIA пришло к выводу, что запрещённое вещество было в загрязнённой пищевой добавке с экстрактом расторопши. Также там решили, что нарушение не было преднамеренным и в действиях спортсменки «не было вины или халатности».

При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву за триметазидин отстранили на четыре года. Такое решение принял в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS). Он также аннулировал все достижения спортсменки с 25 декабря 2021 года и лишил наград, завоёванных после этой даты, в том числе олимпийского золота.