Лондон, 28 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Швёнтек сдала положительный тест на допинг. Об этом 28 ноября сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Пресс-служба ChinaOpen

Отмечается, что 23-летняя Швёнтек сдала положительный допинг-тест 12 августа. В её пробе, которую взяли вне соревнований, обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

По данным следствия, источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который теннисистка принимала из-за проблем со сном. В связи с этим Всемирное антидопинговое агентство (WADA) расценило, что в данном эпизоде нет «существенной вины или халатности игрока».

Швёнтек была временно отстранена от соревнований с 22 сентября по 4 октября. С учётом отбытого срока период её дисквалификации истечёт 4 декабря 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября чешскую теннисистку Николу Бартункову отстранили от соревнований на шесть месяцев за положительные допинг-пробы на триметазидин. ITIA пришло к выводу, что запрещённое вещество было в загрязнённой пищевой добавке с экстрактом расторопши. Также там решили, что нарушение не было преднамеренным и в действиях спортсменки «не было вины или халатности».

При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву за триметазидин отстранили на четыре года. Такое решение принял в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS). Он также аннулировал все достижения спортсменки с 25 декабря 2021 года и лишил наград, завоёванных после этой даты, в том числе олимпийского золота.