Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2024, 04:56 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 29 ноября крупный пожар возник на промышленном объекте в Каменском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

В тушении возгорания задействовали 109 человек и 38 единиц техники.

О причинах возникновения пожара Слюсарь не сообщил.

Ранее врио губернатора Ростовской области проинформировал, что ВСУ ночью 29 ноября массированно атаковали с воздуха регион. Подразделения ПВО и средства РЭБ на северо-западе области уничтожили и подавили 30 вражеских беспилотников. Атака дронов в том числе пришлась на Каменский район.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября пожар вспыхнул в производственном здании в Уфе на площади 2 тыс. кв. м.

В промышленной зоне на юге Москвы 25 ноября произошёл крупный пожар на складе, где хранились баллоны с фреоном. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м, позднее возгорание удалось ликвидировать.