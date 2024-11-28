Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2024, 02:41 — ИА Регнум. ВСУ ночью 29 ноября массированно атаковали с воздуха Ростовскую область. Подразделения ПВО и средства РЭБ на северо-западе региона уничтожили и подавили 30 вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В Каменском районе в хуторе Масаловка в результате атаки дронов повреждена кровля нежилого частного дома, уточнил глава региона.

Также он добавил, что в Тарасовском районе в слободе Дьячкино из-за падения обломков беспилотника выбило остекление в жилом доме.

Слюсарь подчеркнул, что никто не пострадал. Подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать атаку ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области ночью 29 ноября подразделения ПВО и РЭБ обнаружили два вражеских беспилотника. Дроны были уничтожены.

В Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Губкинским городским округом. Обломками сбитого дрона перебило газовую трубу в селе Скородное. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта.

На Украине в городе Ильичёвске Одесской области зафиксировали «прилёт» ночью 29 ноября, после которого раздалось множество глухих взрывов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.