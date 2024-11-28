Сеул, 29 ноября, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Техническое обслуживание немецких ракет Taurus планируют отложить на пять лет власти Южной Кореи из-за дефицита запчастей, которые производитель поставляет на Украину. Об этом 28 ноября сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

«Военно-воздушные силы продвигают план осуществления базового технического обслуживания ракет «воздух-земля» большой дальности Taurus KEPD 350K, которое было запланировано на следующий год, в районе 2030 года — на пять лет позже», — отмечается в публикации.

Поясняется, что Вооружённые силы готовились провести техобслуживание в 2025 году, спустя десять лет после взятия на вооружение. Однако производитель неодобрительно отнёсся к этим планам из-за нестабильных поставок деталей, относящихся к двигателю.

Южная Корея закупила ракеты Taurus в 2015 году у немецкой компании Taurus Systems. Согласно договорённости с производителем, каждые десять лет предусматривалось проведение капитального техобслуживания, в ходе которого ракета разбирается полностью с проверкой всех компонентов и последующей сборкой.

Отмечается, что на перенос срока техобслуживания повлияло «затягивание» украинского конфликта. Страны Европы поставляют Киеву различные системы вооружений, в том числе ракеты с компонентами, которые пересекаются с используемыми в Taurus. По этой причине у производителей возник дефицит деталей, и их не хватает на обслуживание южнокорейских ракет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Южная Корея отказалась поставлять Украине оружие даже за деньги. Представитель Украины выразил желание закупить корейское оружие, включая «Чхонгун» — ракету класса «земля-воздух» средней дальности. Однако власти Южной Кореи отказали в продаже.

Украинская делегация 27 ноября прибыла в Южную Корею, чтобы в том числе просить предоставить ВСУ вооружение. Научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо полагает, что южнокорейское правительство займёт выжидательную позицию, наблюдая за сотрудничеством России с КНДР, прежде чем принять решение о своих следующих шагах.

При этом, как сообщало агентство Reuters, большая часть жителей Южной Кореи выступает против поставок вооружений Киеву.