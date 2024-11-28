Сеул, 28 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Южная Корея отказалась поставлять Украине оружие даже за деньги. Об этом 28 ноября сообщил телеканал SBS.

Kim Jae-Hwan/Global Look Press

По данным канала, во время встречи министра обороны Украины Рустема Умерова с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем украинская сторона заявила о заинтересованности в приобретении корейских вооружений.

«Представитель Украины выразил желание закупить корейское оружие, в том числе «Чхонгун» — ракету класса «земля-воздух» средней дальности. Известно, что наше правительство выразило сопротивление», — сказано в сообщении.

Также, как утверждает канал, Умеров просил о продаже Украине артиллерийских снарядов, радиолокационных станций для ПВО и контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, украинская делегация 27 ноября прибыла в Южную Корею, чтобы в том числе просить предоставить ВСУ вооружение. Научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо полагает, что южнокорейское правительство займёт выжидательную позицию, наблюдая за сотрудничеством России с КНДР, прежде чем принять решение о своих следующих шагах. Среди причин колебаний Сеула Ду Джин Хо также назвал избрание президентом США Дональда Трампа, который намерен добиться скорейшего завершения украинского конфликта. При этом, как сообщало агентство Reuters, большая часть жителей Южной Кореи выступает против поставок вооружений Киеву.

24 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что коллективный Запад пытается вовлечь Сеул в «накачку оружием» киевского режима и сделать корейскую сторону сообщником преступлений, совершаемых его главой Владимиром Зеленским.