Сеул, 27 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Большинство жителей Южной Кореи против начала военных поставок Киеву. Об этом 27 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой результаты опроса социологической службы Gallup Korea.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

«По данным опроса Gallup Korea, проведенного в октябре, большинство жителей Южной Кореи рассматривают растущие военные связи между Пхеньяном и Москвой как угрозу, однако 82% выступают против отправки военной помощи [Украине], включая оружие», — говорится в публикации.

Отмечается, что у нынешнего президента Южной Кореи Юн Сок Ёль крайне низкие рейтинги одобрения, на фоне чего возможное начало поставок Сеулом военной помощи Киеву может ухудшить его и без того слабое положение.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября газета South China Morning Post написала, что делегация Украины во главе с главой украинского минобороны Рустемом Умеровым 27 ноябряприедет в Сеул, чтобы попросить вооружение для ВСУ. В ходе визита украинская сторона хочет Южной Корее список необходимого оружия, в том числе зенитные ракеты и артиллерийские установки.

Замглавы МИД России Андрей Руденко 24 ноября заявил, что коллективный Запад пытается вовлечь Сеул в «накачку оружием» киевского режима и сделать власти Южной Кореи сообщником преступлений, совершаемых его главой Владимиром Зеленским. В связи с этим он призвал южнокорейскую сторону руководствоваться долгосрочными национальными интересами, а не навязанными Западом «сиюминутными конъюнктурными соображениями».