Берлин, 28 ноября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что ей не хватает встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом политик заявила 28 ноября в интервью французскому журналу Le Point.

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«Я не скучаю по политической деятельности. <…> Однако чего мне по-настоящему не хватает, так это встреч с некоторыми личностями, в том числе с президентом Макроном», — поделилась экс-глава правительства Германии.

Меркель уточнила, что ей импонируют культура и интеллект Макрона, а также творческий подход к поиску решений, в частности, касательно двусторонних отношений. Вспоминая о сотрудничестве с американским лидером Дональдом Трампом, Меркель отметила, что работа с ним была напряжённой и приходилось прикладывать много усилий для защиты интересов Германии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своей книге мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954-2021» поделилась воспоминаниями о встречах с российским президентом Владимиром Путиным и отметила, что он говорил по-немецки лучше, чем она сама по-русски.

В свою очередь, Путин 28 ноября извинился перед экс-канцлером Германии Меркель за то, что однажды привёл на встречу с ней своего лабрадора. Президент РФ подчеркнул, что исходил из того, что в Европе — и, в частности, в Германии — к домашним животным относятся «очень позитивно», и не знал, что Меркель боится собак.