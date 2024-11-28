Астана, 28 ноября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 ноября извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за то, что однажды привёл на встречу с ней своего лабрадора.

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«Я уже говорил ей об этом, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу», — рассказал он на пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане.

Президент подчеркнул, что исходил из того, что в Европе — и, в частности, в Германии — к домашним животным относятся «очень позитивно».

«Я извинился перед ней и сказал: «Ангела, извини, я не знал об этом»… В средствах массовой информации я еще раз к ней обращаюсь и говорю: «Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», — добавил Путин.

По его словам, он пообещал Меркель, что больше не станет приводить на встречу с ней собак.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака президента России — лабрадор Конни. Она напугала канцлера ФРГ. Путину пришлось взять собаку на поводок и шлёпнуть. Некоторые немецкие таблоиды утверждали, что российский лидер сделал это намеренно. По их мнению, президент РФ не мог не знать о страхе Меркель перед собаками — в 1995 году её укусил пес.

В 2016 году Путин в интервью немецкому изданию Bild уже подтверждал, что до инцидента в Сочи не знал, что Меркель боится собак.