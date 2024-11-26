Берлин, 26 ноября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Экс-федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своей книге мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954-2021» поделилась воспоминаниями о встречах с российским президентом Владимиром Путиным и отметила, что он говорил по-немецки лучше, чем она сама по-русски.

Михаил Метцель/ТАСС

Один из таких эпизодов произошёл в Томске в 2006 году на восьмых германо-российских правительственных консультациях. Тогда на ужине в ресторане, по словам Меркель, за столом переговоров сидели только сами лидеры и их советники по внешней политике. Переводчики в целях безопасности сидели за соседним столиком, при этом российский президент говорил по-немецки.

«Его немецкий был лучше моего русского. Моё знание русского языка осталось в эпохе ГДР. Я не знала слов демократического политического языка», — пишет Меркель.

По ее словам, во время этой встречи они с Путиным делились взглядами на свои страны.

«Было ясно, что раньше мы были по разные стороны, но у нас также были разные взгляды на нынешние события в России», — отметила экс-канцлер.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Меркель также заявила, что сотрудничество с Владимиром Путиным было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине. Политик уточнила, что строительство «Северного потока» было одной из её попыток наладить контакт с Путиным и «приобщить его к всеобщему процветанию».

Ранее американский дипломат Ричард Гренелл сообщил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы Меркель прислушалась к избранному президенту США Дональду Трампу. Он также отметил, что и Меркель, и действующий глава Белого дома Джо Байден проявили слабость в международных делах.

23 ноября Меркель также пожаловалась, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решения не принимать Украину в НАТО, принятого при её участии на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. По словам Меркель, Зеленский пригласил её и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу в 2022 году, намекая на то, что именно их решение привело к подобному исходу. Экс-канцлер добавила, что конфликт с Россией необходимо было решать мирным путём.