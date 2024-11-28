Москва, 28 ноября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Торжественную церемонию закрытия Года семьи планируют провести в конце декабря в Национальном центре «Россия». Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии Госсовета «Семья», которое проходит в сочинском центре «Сириус».

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Федеральную торжественную церемонию закрытия Года семьи мы планируем провести в конце декабря в Национальном центре «Россия» с приглашением большого количества семей из разных уголков страны», — сказала она.

Вице-премьер обратилась к региональным властям, чтобы они провели подобные церемонии в своих субъектах.

Национальный центр «Россия» был создан на базе прошедшей в 2023–2024 годах на ВДНХ выставки-форума «Россия».

24 ноября ИА Регнум передавало, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила продлить Год семьи до Десятилетия семьи. Спикер уточнила, что семейная политика не может дать быстрых результатов, именно поэтому одного года недостаточно. Она отметила, что в Совете Федерации была проделана «колоссальная» работа в течение Года семьи, а одним из её главных результатов стал проект «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности в РФ до 2036 года».

2024 год в России объявлен президентом РФ Годом семьи.

5 сентября российский лидер Владимир Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по десять человек в семьях.