Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Нужно, чтобы в России модно было иметь много детей, заявил президент России Владимир Путин 5 сентября на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Pedro Reyna

«Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил с 1 июля, поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что равный 1,4 коэффициент рождаемости в России угрожает будущему страны. Он также обозначил, кого считает героями страны. В их число, по мнению представителя Кремля, входя все многодетные матери государства.

4 июля стало известно, что повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году заявлено в числе задач национального проекта «Семья». Кроме того, правительство намерено добиться ежегодного роста суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей, а также снижения уровня бедности многодетных семей до 12%.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.