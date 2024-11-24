Москва, 24 ноября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Год семьи в России необходимо продлить до Десятилетия семьи для укрепления семейных ценностей и повышения рождаемости в стране, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Убеждена, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства, общества, поскольку размывание, девальвация этих ценностей — одна из целей информационной, психологической войны, которую ведёт против нас Запад. Соответственно, от укрепления институтов материнства, отцовства и детства, в целом института семьи — без преувеличения — зависит сохранение нас как нации для будущих поколений. Задача эта — экзистенциальная», — написала она в своём поздравлении в честь Дня матери.

Спикер уточнила, что семейная политика не может дать быстрых результатов, именно поэтому одного года недостаточно. Она отметила, что в Совете Федерации была проделана «колоссальная» работа в течение Года семьи, а одним из её главных результатов стал проект «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности в РФ до 2036 года».

«Радует то, что благодаря эффективной работе по сохранению наших традиционных ценностей нет падения интереса к созданию семьи. Большинство наших сограждан считает крепкую семью важнейшей ценностью, более 70% граждан хотели бы иметь семью с двумя и более детьми. Мы приходим к тому, что именно благополучие семьи как ячейки общества, а желательно — многодетной семьи — это то, к чему мы стремимся, — становится единицей измерения эффективности государственной социальной политики», — добавила Матвиенко.

По её словам, первостепенной задачей государства сейчас является создание экономических, социальных, культурных и других условий, способствующих повышению рождаемости.

Как передавало ИА Регнум, 2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим президент России Владимир Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.

5 сентября Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по десять человек в семьях.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.