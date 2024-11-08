Владивосток, 8 ноября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Самолёт компании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга во Владивосток, совершил аварийную посадку в пункте назначения. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Сегодня в 05:50 (22:50 мск) в международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что лайнер со 164 пассажирами на борту благополучно приземлился. Помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась.

Однако из-за неисправности обратный рейс из Владивостока в Екатеринбург задержался на шесть часов. Отправления ожидали 127 пассажиров, из них 20 несовершеннолетних. Вместо 08:20 (01:20 мск) вылет борта назначили на 15:00 (08:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября самолёт авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). На борту лайнера, следовавшего из Тюмени в Новый Уренгой, находились 94 пассажира.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что вынужденную посадку самолёт совершил по техническим причинам. Воздушное судно заменили. Два часа спустя борт благополучно вылетел в пункт назначения.

Вечером 4 ноября летевший в Уфу самолёт экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Сразу после вылета борта из Санкт-Петербурга сработала сигнализация в багажном отсеке. Командир воздушного судна принял решение развернуть самолёт, выработать топливо и приземлиться. Посадка прошла успешно.