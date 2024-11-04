Санкт-Петербург, 4 ноября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Летевший в Уфу самолёт вечером 4 ноября экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сразу после вылета борта из Петербурга сработала сигнализация в багажном отсеке, сказано в сообщении.

Командир воздушного судна принял решение развернуть самолёт, выработать топливо и приземлиться. Посадка прошла удачно.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возвращением самолёта в Пулково, проинформировала в свою очередь пресс-служба ведомства.

«Причина устанавливается. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре пассажирский борт Airbus A321, следовавший из Москвы в Анталью, успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика индикации давления. После посадки самолёт самостоятельно зарулил на место стоянки.

Также в октябре летевший из Москвы во Владикавказ самолёт «Уральских авиалиний» вернулся обратно в аэропорт Домодедово, сделав пять кругов для выработки топлива. Пресс-служба авиакомпании сообщила, что на борту сработала индикация неисправности одной из систем. Решение вернуться в Домодедово было принято из соображений обеспечения безопасности экипажа и пассажиров самолёта.