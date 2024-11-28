Астана, 28 ноября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В случае с применением нового оружия «суета неуместна», заявил президент России Владимир Путин 28 ноября.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В ходе пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане журналисты спросили у Путина о новых разработках, похожих на ракету «Орешник».

«Так вам всё и скажи. Мы же и про «Орешник» сказали только после испытаний. Дотерпели до того момента, когда мы провели это испытание и увидели результат. После этого сказали. Это тот случай, когда суета неуместна», — ответил президент.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин, выступая на полях саммита, заявил, что в России началось серийное производство новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». При этом он добавил, что средства поражения будут выбираться в зависимости от характера выбранных целей и создаваемых угроз для РФ.

ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. На следующий день Путин отметил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что использование Россией ракеты «Орешник» стало чётким сигналом Западу. Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства, в том числе США и другие члены НАТО, стали полноценными участниками украинского конфликта.