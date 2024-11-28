Астана, 28 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Российские военные не станут расходовать гиперзвуковые ракеты на уничтожение малых целей из-за неэффективности подобных действий. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости

«Наносить удар гиперзвуковой ракетой по незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему, бессмысленно. Потому что это всё равно, что из пушки палить по воробьям», — рассказал он на пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин, выступая на полях саммита, заявил, что в России началось серийное производство новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». При этом он добавил, что средства поражения будут выбираться в зависимости от характера выбранных целей и создаваемых угроз для РФ.

ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. На следующий день Путин отметил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что использование Россией ракеты «Орешник» стало чётким сигналом Западу. Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства, в том числе США и другие члены НАТО, стали полноценными участниками украинского конфликта.