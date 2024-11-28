Салехард, 28 ноября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В кластере «Рай-Из» на Ямале в ближайшее время смогут приступить к активной строительной фазе дороги к горнолыжному комплексу. Дорога будет длиной 19,33 км с 14 мостовыми переходами.

Александр Кряжев/РИА Новости

Главным кредитором и финансовым консультантом проекта выступает Газпромбанк. Финансовая организация сообщила, что проектная документация на строительство была одобрена накануне. Строительство будет проходить в зоне вечной мерзлоты, в необжитой части тундры по направлению к создаваемой в настоящее время научной базе по изучению Арктики.

Курорт «Рай-Из» на Ямале планируется построить к 2027 году. Это будет семейный горнолыжный и спа-курорт, работающий круглогодично. Он будет построен в предгорьях Полярного Урала, рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала обеспечит продолжительный горнолыжный сезон, вплоть до поздней весны.

Горнолыжный комплекс возведут на высоте 1097 метров над уровнем моря. На территории всесезонного курорта будут находиться сеть отелей различного класса, предприятия общепита и развлекательная инфраструктура. Для Ямала он станет первым социокультурным и рекреационным кластером, создаваемым с нуля.

Горнолыжный курорт и автодорога строятся по концессии. Соответствующие соглашения между концессионерами и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа были заключены в 2022-м (горнолыжный курорт) и в 2023 (автодорога) годах. Инвестиционная инициатива по созданию горнолыжного центра ранее была включена в перечень из девяти курортов России, поддержанных по нацпроекту «Туризм».

«Достигнута важная веха — одобрена проектная документация, что позволит в ближайшие месяцы начать крупномасштабную строительную фазу», — отметил первый вице-президент банка Павел Бруссер. Он пояснил, что поддержка банком способствует повышению кредитного и инвестиционного качества проекта.

По словам Бруссера, строительство дороги вкупе с инициативой создания нового горнолыжного комплекса даст импульс развитию туризма в масштабах всей страны. «Убежден: точки притяжения для внутреннего туризма должны иметь хорошую транспортную доступность. Кроме того, туробъекты — это дополнительные рабочие места, возможности для малого бизнеса», — отметил он.

Газпромбанк вот уже несколько лет комплексно развивает стратегию #МЕГАИГРОКа, в рамках которой он выступает одним из ведущих участников рынка финансирования и структурирования больших инфраструктурных инициатив на принципах ГЧП. Проекты фининститута — автодороги, мосты, аэропорты, больницы, школы, кампусы для студентов — реализуются десятках регионах страны.