Берлин, 28 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Посол России в Германии Сергей Нечаев вызван в МИД ФРГ в связи с тем, что из РФ высылают двух журналистов немецкого телеканала ARD. Об этом 28 ноября заявила журналистам немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Она назвала высылку журналистов из России безосновательной и неприемлемой. Глава МИД Германии заявила, что Берлин якобы уже сталкивался с аналогичной ситуацией. Она назвала ложными аргументы Москвы.

«Абсолютно неправда, что в Германии или в Европе существует какое-либо ограничение свободы прессы. Поэтому нет абсолютно никаких оснований связывать это с нынешней высылкой сотрудников ARD. Это неприемлемо», — заявила Бербок.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября журналисты Первого канала заявили, что власти Германии решили закрыть немецкое бюро вещателя. Работавшим в Германии корреспонденту и оператору предъявили требование покинуть страну в течение двух недель. Власти объяснили своё решение интересами безопасности Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в качестве ответной меры из России будут в течение двух недель высланы двое журналистов медиагруппы ARD. Она отметила, что российская сторона рассмотрит возможность аккредитации новых сотрудников ARD, когда власти Германии создадут условия для полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.

В этот же день официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что власти страны не принимали решения закрыть бюро Первого канала.