Москва, 28 ноября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 250 военнослужащих на курском направлении. Об этом 28 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять миномётов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили более 36 260 военных, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортёра, 1200 боевых бронированных машин, 1044 автомобиля.

Кроме того, ВСУ потеряли 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября оператор БПЛА рассказал, что расчёт беспилотников спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО в курском приграничье. По его словам, по блиндажу, где предположительно укрывалась эта группа, был нанесён удар FPV-дроном.

Telegram-канал SHOT 26 ноября написал, что российские военные сбили в Курской области из простого ружья запущенный украинскими боевиками американский дрон-камикадзе Switchblade 600. Отмечалось, что такой тип беспилотников противника был замечен впервые в приграничье.