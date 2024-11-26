Москва, 26 ноября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Российские бойцы, действующие в курском приграничье, сбили запущенный Вооружёнными силами Украины (ВСУ) американский дрон-камикадзе Switchblade 600. Об этом 26 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Станислав Красильников/РИА Новости

По информации журналистов, это произошло в Рыльском районе 25 ноября. Бойцы заметили приближающийся вражеский беспилотник и уничтожили его. Они осмотрели обломки аппарата и установили модель дрона. Отмечается, что этот тип БПЛА впервые заметили в Курской области.

«В качестве боеголовки в нём была установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в октябре газета «Известия», ссылаясь на информацию от российских бойцов, действующих на донецком направлении, сообщила, что ВСУ начали массово применять Switchblade 600. Дальность действия этого дрона может достигать 80 км.

Основатель центра «Крымский беспилотник» и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов 26 ноября сообщил об успешном испытании беспилотника с огнемётом «Горыныч 2.0». Дрон может выбрасывать мощную струю зажигательной смеси. Разработку в том числе можно будет применять для борьбы с вражескими БПЛА.