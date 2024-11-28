Вашингтон, 28 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена по ударам ракетами ATACMS с украинской территории вглубь России не предоставит Украине никаких преимуществ в конфликте. Об этом 27 ноября написала американская газета Defense News.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Джо Байден

«Не стоит питать иллюзий, что применение ракет большей дальности или противопехотных мин станет панацеей для Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что решение Байдена по ударам вглубь РФ ведёт к новому витку эскалации, в результате которого позиции Украины ослабнут как на поле боя, так и в ходе потенциальных мирных переговоров.

Издание пишет, что ответные меры России продемонстрировали, что Москва обладает новыми вооружениями и может в будущем прибегнуть к их более широкому применению, что приведёт к катастрофическим последствиям для Украины.

По информации газеты, в американском разведывательном сообществе предупреждали о рисках, связанных с ударами по территории России, и предлагали от этого отказаться. Теперь Москва будет рассматривать США и Европу как непосредственных участников конфликта и реагировать соответствующим образом, заключили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что британские ракетные системы Storm Shadow и американские ATACMS и HIMARS были применены для ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях. Ракеты были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.

В ответ ВС России провели успешные испытания новейшей ракетной системы средней дальности — баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По военному заводу в Днепропетровске был нанесён комбинированный удар. Цель удара достигнута.

Как отметил в беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, ATACMS и Storm Shadow очень сложны в использовании. Для применения этих ракет требуется многолетнее обучение. В украинской армии своих специалистов такого уровня нет. Системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации на сегодняшний день имеются только у США, Британии и Франции, добавил эксперт.