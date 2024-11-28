Москва, 28 ноября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. С посольства Украины в Москве взыскано 2,5 млн рублей из-за задолженности за электричество. Такое решение 28 ноября принял Арбитражный суд столицы.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Арбитражный суд города решил взыскать с посольства Украины в Российской Федерации задолженность в пользу Публичного Акционерного Общества «Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК)», — сообщили в суде.

Отмечается, что задолженность за поставленные энергоресурсы составила 2 305 140,79 рублей, неустойка — 184 991,08 рублей.

В 2024 году суд уже взыскивал с украинского посольства около 29 млн рублей по пяти искам МОЭК. Компания требует погасить задолженности и неустойки, в частности, по договорам отопления и горячего водоснабжения от 2009 года.

Как передавало ИА Регнум, с февраля 2022 года посольство Украины в Москве перестало выполнять свои функции после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с РФ. Со здания дипмиссии был спущен украинский флаг.