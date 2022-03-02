Москва, 2 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Украинский флаг спустили с флагштока при здании консульства и посольства Украины в Леонтьевском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает 2 марта ТАСС.

Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova) Здание посольства Украины в Москве

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Отмечается, что вывеска, которая прежде указывала на дипломатическое представительство Украины, демонтирована с ограждения у входа в здание. Вдоль забора установлено ограждение, препятствующее доступу на тротуар.

«По периметру дежурят полицейские. С правой стороны от входа на территорию стоит полицейский автобус и машина», — говорится в сообщении.

Правоохранители проверяют документы у прохожих, которые останавливаются возле посольства. Скопления граждан вокруг этого места нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией 24 февраля, после начала российской военной спецоперации по защите Донбасса.

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