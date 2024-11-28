Астана, 28 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что именно солидарность граждан позволяет стране достойно отвечать на любые вызовы.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Именно солидарность граждан, общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяет нам достойно отвечать на любые вызовы», — отметил глава государства в приветствии участникам XXVI Всемирного русского народного собора «Русский мир: внешние и внутренние вызовы».

Он добавил, что благодаря солидарности народа страна уверенно идёт вперёд и добивается поставленных целей, обретая новых друзей и единомышленников.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября глава государства отметил, что российский народ консолидировался, осознав, что с Россией пытаются сделать её геополитические противники. По его слова, граждане осознали — страна не может существовать в подчинённом или полуподчинённом состоянии.

В том же месяце Путин заявил, что суверенное мировоззрение необходимо для определения успешного будущего России. Глава государства подчеркнул, что российский народ не раз это доказывал ― созидал великую державу, открыл человечеству дорогу к звёздам, обеспечил лидерство страны в использовании мирного атома, совершил грандиозные научные и географические открытия.