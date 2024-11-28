Ужурский район, Красноярский край, 28 ноября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Ужурский районный суд Красноярского края заключил под стражу на два месяца мужчину, который расправился над своей 17-летней соседкой в селе Ушканка в загоне со свиньями. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

Кадр из видео

Заседание суда состоялось 28 ноября. Следствие пропросило суд арестовать 41-летнего жителя Ушканки, чтобы он не смог скрыться, воздействовать на свидетелей и совершить другие преступления. Уголовное дело возбуждено по п. п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления, совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней»).

Ученица 11-го класса погибла в Ушканке 23 ноября. Её тело в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом обнаружил несовершеннолетний друг. У девушки на голове были раны. Кроме того, раны медики обнаружили на теле. В это время родители школьницы были в Красноярске.

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Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сначала рассматривалась версия о том, что девушку разорвали свиньи, которых она пришла кормить.

26 ноября был задержан сосед погибшей по подозрению в убийстве. На допросе он признался, что избил девушку, так как хотел отомстить её отцу. Он ударил девушку палкой по голове несколько раз. На следующий день, 27 ноября, СК РФ сообщил, что сосед не только ударил девушку, но и надругался над ней, когда она уже была без сознания.