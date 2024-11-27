Красноярск, 27 ноября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы в селе Ушканка Красноярского края мог надругаться над ней, когда она уже была без сознания. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, подозреваемый работал в подчинении отца погибшей девушки в АО «Андроновское» и был недоволен решениями руководства. В день происшествия он, будучи пьяным, решил отомстить начальнику, забив его скот. В загоне для животных он застал его дочь, которая кормила свиней.

«Мужчина схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание, после этого мужчина совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Фигурант забрал с места происшествия телефон и оставил девушку в загоне, понимая, что на неё могут напасть домашние животные. Похищенный телефон и орудие преступления он сжёг в печи у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней»). Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Прокуратура Красноярского края 25 ноября сообщила, что в селе Ушканка обнаружено тело одиннадцатиклассницы. По версии следствия, она погибла 23 ноября. Родители девушки были в тот день в Красноярске. Школьница отправилась кормить скот в загон, находящийся во дворе.

Вечером её друг увидел, что девушка лежит в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле от укусов животного. Молодой человек позвал на помощь соседей. На место происшествия прибыли врачи. Они установили, что девушка погибла. Рассматривалась версия, что девушку ударил рогом бык, после чего загрызли свиньи.