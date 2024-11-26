Ужурский район, Красноярский край, 26 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Сосед 17-летней девушки, которая 23 ноября погибла в загоне для свиней в Красноярском крае, задержан в рамках уголовного дела. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В рамках расследования следователями и криминалистами СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», — сообщил СК в своём Telegram-канале.

Ведомство отметило, что мужчину задержали и доставили в следственный отдел для проведения с ним следственных действий.

Прокуратура Красноярского края 25 ноября сообщила, что в селе Ушканка обнаружено тело одиннадцатиклассницы. По версии следствия, она погибла 23 ноября. Родители девушки были в тот день в Красноярске. Школьница отправилась кормить скот в загон, находящийся во дворе.

Вечером её друг увидел, что девушка лежит в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле от укусов животного. Молодой человек позвал на помощь соседей. На место происшествия прибыли врачи. Они установили, что девушка погибла. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По одной из версий, школьница, у которой была обнаружена рваная рана левой ноги, скончалась от кровопотери из-за разрыва артерии.