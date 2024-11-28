Вашингтон, 28 ноября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Экс-руководителя европейского направления Совета национальной безопасности (СНБ) США Александра Виндмана обвинил в государственной измене из-за связей с украинскими олигархами американский предприниматель Илон Маск. Соответствующее заявление Маск сделал 27 ноября в соцсети Х.

Trevor cokley Илон Маск

«Виндман находится на содержании украинских олигархов и совершил государственную измену Соединенным Штатам, за что понесет соответствующее наказание», — написал Маск.

Таким образом предприниматель отреагировал на заявление Виндмана в интервью телеканалу MSNBC, суть которого в том, что Маск поддержал избранного президента США Дональда Трампа лишь потому, что получил приказ от российских властей. По мнению Виндмана, Россия использует Маска, чтобы влиять на США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский предприниматель Илон Маск, он найдёт и «уничтожит» тех, кто обвинил его в связях с Россией.

Незадолго до этого в США сенаторы-демократы потребовали от федеральных властей провести расследование в связи с утверждениями о контактах Маска с Россией.

Так, член комитета по международным отношениям и сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин и председатель комитета Сената по вооружённым силам и сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид написали письмо генеральному инспектору Пентагона и генеральному прокурору. Они потребовали провести разбирательство и оценить, не следует ли отстранить компанию Маска SpaceX от прав на получение государственных контрактов.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сенаторам-демократам в США следовало бы заняться расследованием убийства президента Джона Кеннеди и коррупции действующего главы государства Джозефа Байдена и преступных связей его семьи с киевским режимом.