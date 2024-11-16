Москва, 16 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Сенаторам-демократам в США следует заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Джона Кеннеди, а не выявлением «связей» бизнесмена Илона Маска с Россией. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чём речь», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что параллельно сенаторы могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца — действующего президента Джо Байдена, а также его семьи и их преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters сообщило, что в США сенаторы-демократы потребовали от федеральных властей провести расследование в связи с утверждениями о контактах Маска с Россией. Так, член комитета по международным отношениям и сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин и председатель комитета Сената по вооружённым силам и сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид написали письмо генеральному инспектору Пентагона и генеральному прокурору. Они потребовали провести разбирательство и оценить, не следует ли отстранить компанию Маска SpaceX от прав на получение государственных контрактов.