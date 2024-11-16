Вашингтон, 16 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что найдёт и «уничтожит» тех, кто выдвинул обвинения в его якобы контактах с Россией.

Кадр из видео

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их… Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — заявил Маск в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters сообщило, что в США сенаторы-демократы потребовали от федеральных властей провести расследование в связи с утверждениями о контактах Маска с Россией.

Так, член комитета по международным отношениям и сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин и председатель комитета Сената по вооружённым силам и сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид написали письмо генеральному инспектору Пентагона и генеральному прокурору. Они потребовали провести разбирательство и оценить, не следует ли отстранить компанию Маска SpaceX от прав на получение государственных контрактов.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сенаторам-демократам в США следовало бы заняться расследованием убийства президента Джона Кеннеди и коррупции действующего главы государства Джо Байдена и преступных связей его семьи с киевским режимом.