Вашингтон, 28 ноября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Американский наёмник Джейкоб Хендерсон вступил в ВСУ, чтобы провести «каникулы в Восточной Европе», но, столкнувшись с реальностью боевых действий, через месяц сбежал. Об этом написало «РИА Новости».

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

Хендерсон работал автомехаником. В мае он начал искать билеты в Польшу, описывая предстоящую поездку как «восточноевропейские каникулы». Всю свою историю он изложил в соцсетях.

В июне Хендерсон забронировал билет до Кракова и в начале августа выехал из дома. Проведя несколько дней в Польше, его отправили в тренировочный лагерь для иностранных боевиков во Львове.

Американец не скрывал, что отправился на Украину в качестве наёмника, в том числе из-за денег, но выражал недовольство зарплатой.

«Оплата за боевые действия неплохая. Базовый оклад довольно низкий, но стоимость жизни здесь действительно низкая. Во время службы можно прожить примерно на 250 долларов в месяц», — признался он.

В начале октября, после почти двух месяцев подготовки, Хендерсона отправили на передовую.

«Отправился на восток», — написал наёмник 2 октября, под своим фото и снимком винтовки М4.

Но уже через месяц американец опубликовал пост о своём приезде домой, отметив, что возращение на родину было, «мягко говоря, непростым».

Также Хендерсон написал о смерти таких же наёмников, как он.

Как сообщало ИА Регнум, итальянский наёмник с позывным Поло, воюющий на стороне украинских формирований, пожаловался на плохое снабжение и «слишком хорошо» воюющих российских военных. Его слова 27 ноября цитирует газета Corriere della Sera.

На купянском направлении зафиксированы наёмники из западных стран, при этом киевский режим бросает на штурм неподготовленных граждан, набранных на улице. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

В октябре боец Вооружённых сил России с позывным Артист рассказал, что иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье. По словам российского военного, солдаты не раз находили тела мирных жителей в сёлах Курской области. Он также заявил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать.