Харьков, Украина, 27 ноября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. На купянском направлении зафиксированы наёмники из западных стран, при этом киевский режим бросает на штурм неподготовленных граждан, набранных на улице. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

«На купянском направлении нашим бойцам приходится сталкиваться и с мобилизованными военнослужащими, и с теми, кто имеет богатый военный опыт. Немало также и наёмников из западных стран», — заявил он.

По его словам, украинское руководство отправляет на передний край мобилизованных граждан, которых в прямом смысле поймали на улице и только дали в руки автомат.

Ганчев также отметил, что высокопоставленные украинские офицеры занимаются мародёрством в населенных пунктах и потом отправляют похищенное имущество своим семьям на Западную Украину.

«Вот из кого эта «элита» состоит», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября житель Селидово в Донецкой Народной Республике рассказал, что незадолго до освобождения города российскими войсками местные видели иностранных наёмников, среди которых были колумбийцы. Они не скрывали своего присутствия, посещали продуктовый магазин. По словам очевидца, они были в камуфляжной форме с шевронами на английском языке.

В октябре боец Вооружённых сил России с позывным Артист рассказал, что иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье. По словам российского военного, солдаты не раз находили тела мирных жителей в сёлах Курской области. Он также заявил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать.

7 ноября Генпрокуратура России проинформировала, что наёмник ВСУ гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен заочно предстанет перед судом в Курской области за участие в атаках киевского режима на российский регион. По информации правоохранительных органов, в апреле 2022 года он прибыл на территорию Украины и вступил в наёмническую группировку. Он воевал против российских военных и мирных жителей и получал за это вознаграждение, эквивалентное 450 тыс. рублей в месяц. В сентябре 36-летнего наёмника объявили в международный розыск и заочно арестовали.