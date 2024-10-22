Курск, 22 октября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье. Об этом ТАСС рассказал боец с позывным Артист.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

По словам российского военного, солдаты не раз находили тела мирных жителей в сёлах.

«Наёмники их пытали, убивали, бросали после пыток связанными в подвалах. И женщины изнасилованные, убитые. Им без разницы: молодых, женщин, детей убивают», — сказал он.

Артист добавил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать. Какой-то одной нации нет, едут со всего мира, уточнил российский боец.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье российскими войсками было поражено место дислокации иностранных наёмников ВСУ. Рядом находился склад боеприпасов, поэтому взрыв произошёл с детонацией. По предварительным данным, в результате удара погибли более 20 боевиков, не менее 60 получили ранения.

Основные силы американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG) были выведены из Курской области в первую неделю боёв, рассказал 21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Иностранные наёмники не работают штурмовиками, а выполняют функции снайперов, действуют в составе диверсионно-разведывательных групп и групп зачисток, заградительных отрядов. В атаку гонят именно украинцев.

Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт 6 октября рассказал, что боевики ВСУ расстреливали мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций. Он подчеркнул, что в таких случаях бойцы ВС России шли в атаку, чтобы ликвидировать тех, кто стрелял в гражданских лиц.