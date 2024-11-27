Рим, 27 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Итальянский наёмник, воюющий на стороне украинских формирований, пожаловался на плохое снабжение и «слишком хорошо» воюющих российских военных в зоне боевых действий. Его слова 27 ноября привела газета Corriere della Sera.

Rick Mave/Global Look Press

По словам наёмника из Италии с позывным Поло, отношение командования украинской армии к ним оставляет желать лучшего.

«Здесь не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются», — сказал он.

Поло также признал, что хотя раньше у армии России было крайне мало беспилотников, теперь она господствует в небе.

Он уточнил, что наёмников из Италии в составе украинской армии немного, при этом большая часть из них является представителями крайне правых неофашистских организаций. Итальянские наёмники не раскрывают свои личности, потому что опасаются преследования со стороны властей Италии, где запрещено участие в боевых действиях за рубежом, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября стало известно, что российские военные взяли в плен в Курской области британского 22-летнего наёмника украинских формирований Джеймса Скота Риса Андерсена. Мужчина рассказал, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи армии Британии и после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми 26 ноября заявил об обеспокоенности судьбой взятого в плен в курском приграничье британского наёмника. По его словам, Лондон сделает всё возможное, чтобы предоставить поддержку Андерсену и его семье.

Позднее в этот же день командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах рассказал, что украинские боевики пытались убить сдавшегося в плен Андерсена. По его словам, ВСУ в этот момент начали бить по своим пленным сослуживцам в момент переправы через реку при помощи FPV-дронов и миномётов.