Вашингтон, 28 ноября, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Разрешение Вашингтона наносить удары американским дальнобойным вооружением по территории России не повышает риска ядерной эскалации. Такое утверждение сделало 27 ноября агентство Reuters, ссылаясь на источники в разведслужбах США.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Уточняется, что в последние семь месяцев разведслужбы проанализировали ситуацию и представили оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации очень низка при выдаче разрешения ВСУ на удары дальнобойным оружием по территории РФ. Источник агентства отметил, что оценки не поменялись после того, как президент США Джозеф Байден «сменил в этом месяце позицию США относительно вооружений».

«Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию», — заявил источник в Конгрессе США.

При этом утверждается, что на результаты анализа не повлияло и применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о продолжающихся ударах западным дальнобойным оружием по территории РФ процитировал несколько красноречивых пословиц о терпении и русском характере.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил любые варианты, в том числе удары, в случае разрастания украинского конфликта из-за действий Запада.

Россия предупредила США о применении ракетного комплекса «Орешник», чтобы предотвратить масштабный международный конфликт, рассказал Медведев.

Российские власти неоднократно заявляли, что действия западных стран привели к беспрецедентной эскалации и событиям, которые по масштабу превосходят Карибский кризис, — и удар ракетой «Орешник» был предупреждением для них.